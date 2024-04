Korčok vs. Pellegrini: Kdo má větší šanci stát se prezidentem?

Slovensko v sobotu 6. dubna čeká druhé kolo prezidentských voleb. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že rozdíl mezi oběma kandidáty bude velmi těsný. Co se dělo v posledních dnech prezidentské kampaně? Jací voliči rozhodnou ve druhém kole? A jak do kampaně vstoupil premiér Robert Fico? To vše a mnohem víc uslyšíte v novém díle Československého podcastu, tentokrát s Erikem Taberym a Andreou Procházkovou. Čtěte také: Půjdu volit, ale absolutně se o to nezajímám