Komunisté se vracejí, pirátský parník se potápí a Babiš pomrkává na Kubu

Hnutí ANO posílilo v krajských i senátních volbách. Zvítězilo v celkem deseti krajích s výjimkou Jihočeského, Jihomoravského a Libereckého. V senátních volbách získalo dvě křesla a dalších 19 kandidátů opozičního hnutí postoupilo do druhého kola. Nejvíc preferenčních hlasů v krajských volbách (celkem 46 tisíc) získal lidovecký hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Volební účast dosáhla 32,91 %. Jak se na volbách podepsaly povodně? Co výsledky znamenají pro vládu a pro opozici? O čem vypovídá neúspěch Pirátů, kteří teď mají méně krajských zastupitelů než poslanců ve Sněmovně? Které krajské osobnosti ve volbách zazářily a jaký to všechno může mít vliv na parlamentní volby příští rok? Nejen o tom uslyšíte ve zpravodajském podcastu Výtah Respektu