Kaderkova rezignace znamená konec hrůzovlády Českého tenisového svazu

Šedesátiletý Ivo Kaderka, který je od února společně se členem dozorčí rady Vojtěchem Fléglem stíhaný za podvody se státními dotacemi, po více než čtvrtstoletí rezignoval na funkci prezidenta Českého tenisového svazu. Ten si ani ne den na to zvolil na mimořádné valné hromadě nové vedení, které má být založeno na rozdělení moci, již posledních 26 let plně držel právě Kaderka. „Znamená to velkou změnu. Dá se říct, že to je konec hrůzovlády Ivo Kaderky," říká ve Výtahu Respektu Martin Štorkán. „Hrůzovlády říkám proto, že jsem dělal hlavně na článku o problematickém rozdělování peněz, které měly jít na sportování dětí, a když jsme se pokoušeli oslovovat jednotlivé funkcionáře v různých tenisových klubech, tak se velká většina z nich bála mluvit právě kvůli Kaderkovi. Báli se, že třeba přijdou o dotace. Kaderka tohle všechno ze své pozice uměl ovlivnit," doplňuje. Kdo další je kromě něj stíhaný? Kdo teď Český tenisový svaz povede? A jak si ČTS poradí s dluhy ve výši desítek milionů korun, které mu kauza týkající se Kaderky a Flégla způsobila?