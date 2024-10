Je Donald Trump fašista? A záleží na tom?

Americkou veřejnou debatu ovládly spory o to, jestli Donald Trump splňuje různé definice fašismu. Živí je mimo jiné výroky, kdy exprezident označuje různé skupiny lidi v USA za vnitřní nepřátelé proti nimž by šlo v krajním případě poslat národní gardu nebo armádu, ale také prohlášení bývalých vysoce postavených členů jeho administrativy jako generálové John Kelly či Mark Milley. Trumpa už označila za fašistu i viceprezidentka Kamala Harris. Jaký to může mít dopad na volby, které se konají za necelé dva týdny? Proč se demokraté po krátkém obratu ke zdůrazňování pozitivní budoucnosti, svobody či radosti znovu stáčejí k negativní kampani? A jak se osudové volby a podobné debaty jeví z jednoho odlehlého koutu severního Michiganu? Nejen o tom uslyšíte v dalším díle podcastu týdeníku Respekt Americká krása s Jiřím Sobotou. Ptal se ho Štěpán Sedláček