Je absurdní, že státy nadále dotují fosilní paliva a vytvářejí pokřivený trh

„Když se bavíme o klimatické politice a snižování emisí skleníkových, tak mi přijde absurdní, že státy nadále dotují fosilní paliva a vytvářejí pokřivený trh a pak musejí dotovat i obnovitelné zdroje… V České republice v rámci implicitních dotací, které snižují náklady na výrobu energie z fosilních zdrojů, šlo v roce 2020 až 220 miliard korun. To je obrovské číslo,“ říká Kateřina Davidová s odkazem na svou analýzu v Centru pro dopravu a energetiku (CDE) a data Mezinárodního měnového fondu, který upozornil, že loni celosvětově fosilní dotace vzrostly na sedm bilionů dolarů. „Zejména v době, kdy se mluví o tom, že musíme šetřit a pokrývat díry v rozpočtu, mi přijde dost neekonomické na jedné straně dotovat fosilní paliva a na druhé se pak snažit řešit klimatickou krizi a dávat peníze někam jinam,“ dodává analytička, která kromě CDE působí také v Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Jak hodnotí probíhající klimatický summit COP28 v Dubaji a roli Česka v boji s klimatickou změnou? Na co by měl stát dávat pozor při přechodu na čisté zdroje energie s ohledem na různé skupiny obyvatel? Nejen o tom je řeč v dalším díle Příběhů klimatické změny týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček.