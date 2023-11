Izrael pochopil, že v Gaze bude nezbytná vojenská přítomnost. Ale pak ho čeká guerillová válka

"Izraelci prozřeli. Vidí, že žádný plot je neochrání bez ohledu na to, že masakru ze 7. října možná do jisté míry šlo zabránit, kdyby lépe zpravodajsky vyhodnocovali informace. Myslím si, že pochopili, že vojenská přítomnost v Gaze bude nezbytná... Ale přitom si musí být vědomi, že budou okupanty a Hamás proti nim s podporou místního obyvatelstva bude vést guerillovou formu války," říká Libor Kutěj, který vede Ústav zpravodajských studií na Univerzitě obrany a dříve působil na ambasádách ČR v Izraeli a v Jordánsku. "Zdravotnický systém v Gaze už zkolaboval a lidé se nemají kam uchýlit do bezpečí. Pokud nedojde k alespoň částečnému humanitárnímu příměří a odblokování zásobování, tak situace zůstane katastrofální... Chápeme, že jde o politickou krizi, která nemá humanitární řešení. Ani se o to nesnažíme. Ale zajistit, že když je člověk raněný, tak mu bude poskytnuta péče v nemocnici, na kterou se nestřílí, a že zdravotnický personál bude mít k dispozici léky proti bolesti, aby je mohl ošetřit, je minimum nezbytné k tomu, aby se ta krize neprohlubovala," podotýká pak vedoucí komunikace Lékařů bez hranic v ČR Tomáš Bendl. Jaká je situace v Gaze z vojenského i humanitárního hlediska? Kam zatím dospěla válka Izraele s Hamásem a jaký další vývoj lze čekat. Nejen o tom uslyšíte v podcastu týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček.