Izrael bombardoval Rafáh. V oblasti přitom dál zůstává přes milion lidí

Izrael podle světových agentur bombardoval domy v Rafáhu na jihu Pásmu Gazy i ve městě Gaza na severu. Vzdušné útoky si měly podle Reuters vyžádat několik desítek obětí a zraněných. Od plánovaného útoku na Rafáh, kde se mají skrývat členové Hamásu, Izrael odrazují mimo jiné i Spojené státy, které zemi jinak plně podporují. V Rafáhu, který leží u hranic s Egyptem, kde se právě dnes jedná o příměří, je totiž přes milion lidí. Část z nich tam přitom utekla před nebezpečím v jiných částech Pásma Gazy. Podle izraelského evakuačního plánu by se před rozsáhlou pozemní operací mohli přesunout například do Chán Júnísu. Můžou Spojené státy útoku Izraele na Rafáh zabránit? Mohlo by nevyslyšení amerických obav ze strany Netanjahuovy vlády ohrozit pomoc Izraeli, kterou minulý týden USA odsouhlasily? A jaká je momentálně humanitární situace v Pásmu Gazy? I o tom mluví ve Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová.