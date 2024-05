Incelové a hospodyňky proti feminismu. Sílí mezi mladými konzervativní postoje?

Sociologické průzkumy z řady zemí ukazují, že názory části mladých žen a mužů na základní otázky našeho soužití se začínají rozcházet s tím, co je s touto generací obvykle spojováno. Ať už jde o genderovou rovnost, imigraci nebo například existenci liberální demokracie, mladí muži se ukazují být více konzervativnější a blíže ke krajně pravicovým hnutím. Proč se to děje? A co s tím? Na debatě v rámci festivalu United Islands of Prague hledali odpovědi politolog Jan Charvát, trendspotterka Pavlína Louženská, moderátor Václav Rouček a analytička Tereza Masopustová. Moderuje Andrea Procházková.