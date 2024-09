Harris nad Trumpem v průzkumech těsně vede. Rozhodnou rozdílné ekonomické vize?

„Kdyby se teď všechno zmrazilo a prezidentské volby skutečně dopadly podle průzkumů, tak by vyhrála Kamala Harris se ziskem 276 nebo 270 volitelů, “ říká Jiří Sobota s odkazem na měření aktuálních nálad mezi voliči v klíčových státech. Ale do voleb stále zbývá zhruba pět týdnů a stát se může leccos na domácí půdě i v zahraničí. Zásadním tématem pro voliče je jako obvykle stav a vývoj ekonomiky, kde je otázka jestli se podaří kandidátce demokratů získat větší důvěru než má exprezident Donald Trump. Jakými hospodářskými plány se snaží oslovit Američany? Jaké konkrétní státy potřebují k vítězství? A jak to celé klání vidí nerozhodnutí voliči, kteří stále váhají mezi Trumpem a Harris? Nejen o tom mluví Barbora Chaloupková a Jiří Sobota z USA v dalším díle podcastu týdeníku Respekt o americké politice i společnosti.