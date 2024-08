Harris a Walz se vezou na vlně euforie. Budou demokratům stačit emoce k vítězství?

„Demokrati jsou teď na vlně. Vedou v průzkumech, ale mají uvnitř vlastní strany jeden problém. Hrozí jim, že je opustí lidé, kteří jsou zklamaní z dění v Pásmu Gazy a rolí USA. A problém je to zejména v rozhodujících státech jako je Michigan, kde žije početná arabská komunita,“ říká Jiří Sobota, který spolu s Bárou Chaloupkovou sledoval protesty tisíců lidí v ulicích Chicaga kontrastující s euforickou náladou a emocemi uvnitř multifunkční arény United Center. „Kampaň se určitě také posune k programům, politickým opatřením i ekonomickým otázkám. Ale myslím, že tyhle volby budou hodně o pocitech... Jde o to, jak budou Kamala Harris a Tim Walz působit při setkáních s voliči a televizních debatách. Jaký typ energie budou vyzařovat je důležitější, než jaké detailní politiky představí," říká Barbora Chaloupková. Jiří Sobota s ní nicméně nesouhlasí. O co podle něj půjde především, až opadnou emoce spojené se sjezdem po nečekaném odstoupení prezidenta Bidena z kampaně? Co dalšího se mezi demokraty dělo v prvních dnech sjezdu? Nejen o tom uslyšíte v další Americké kráse on the road týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček.