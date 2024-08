Hamás v Teheránu přišel o šéfa vyjednavačů dohody o příměří. Izrael čeká odvetu poníženého Íránu

„Hizballáh by rád pokračoval ve vzájemném raketovém ostřelování, ale určitě si nepřeje izraelskou invazi do jižního Libanonu... Írán teď bude muset nějakým způsobem odpovědět, aby si zachoval tvář. Ale zvažuje i možnou následnou reakci Izraele. Dobře si uvědomuje, že to co se stalo Haníjovi se případně v budoucnu může stát i nějakému vysokému představiteli Íránu. Proto budou kalkulovat. To dává jistou naději, že se ten konflikt nerozhoří víc,“ komentuje odborník na Blízký východ, politolog a právník Marek Čejka situaci po zabití vůdce politického křídla Hamásu Ismáíla Haníji v Teheránu a šéfa hlavního vojenského velitele militantního hnutí Hizballáh Fuáda Šukra v libanonském Bejrútu. Kdo byli tito radikálové? Jak smrt jednoho z vůdců Hamásu může ovlivnit válku v Gaze a fungování teroristů i jednání o možném příměří s Izraelem? Nejen o tom mluví Marek Čejka, autor blogu o dění na Blízkém východě, v podcastu Týdeníku Respekt (Ne)bezpečí, který moderuje Ondřej Kundra. Přečtěte si také komentář: Vypukne po izraelských atentátech velká blízkovýchodní válka?