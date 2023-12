Halík: Izrael v Gaze ztrácí morální kapitál spojený s holocaustem

"Všichni jsme hříšníci, ale na co si musíme dát pozor je to, abychom nebyli pyšní a neměli zatvrzelé srdce. To on opravdu neměl. Byl to pokorný člověk," říká katolický kněz Tomáš Halík, když se ohlíží za životem Karla Schwarzenberga, s nímž se minulý týden rozloučili také v „jeho“ akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora. Uplynulý rok hodnotí kněz, sociolog a psycholog jako velmi těžký mimo jiné kvůli pokračující válce na Ukrajině. „Je nebezpečné, že Západ projevuje určitou únavu a neochotu pomáhat vojensky Ukrajině. Připojují se k tomu země jako Maďarsko a Slovensko. To je velmi znepokojivé. Já i křesťanským pacifistům říkám - láska k nepříteli znamená mu znemožnit, aby konal zlo a obhájit dobro. Pro agresora je nejlepší, když mu vyrazíte zbraň z ruky. " K tomu se navíc přidala válka na Blízkém východě, která propukla po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu na Izrael. „Zdá se mi, že vojenská odpověď Izraele a její typ už je natolik přehnaná, že už není ospravedlnitelná. Stojí proti sobě dvě strany, z nichž žádná nemá úplně čisté ruce. Počínání Izraele (v Gaze) má za následek, že ztrácí podporu ve světě… Dostává se do velmi nebezpečné izolace. I naše jednoznačná podpora mi připadá příliš jednostranná. Bojím se, že z toho bude dlouhodobý konflikt, ze kterého Izrael nevyjde dobře. Izrael politicky využíval morální kapitál spojený s holocaustem. Je to národ, který strašně trpěl, a proto je třeba brát vůči tomuto státu zvláštní měřítka. Ale tento morální kapitál teď ztrácí, což je pro něj strašně nebezpečné.“ Čím dalším byl uplynulý rok 2023 významný z pohledu Tomáše Halíka? Jak reflektuje proměny v rámci církve v Česku a vztahy mezi věřícími a nevěřícími? Nejen o tom uslyšíte v podcastu týdeníku Respekt.