Francouzi zatkli „ruského Zuckerberga". Co jim vadí na jeho Telegramu?

Do Francie o víkendu přiletěl zakladatel a šéf komunikační platformy Telegram Pavel Durov. Policie devětatřicetiletého miliardáře, který se narodil v Rusku, žije v Dubaji a má mimo jiné i francouzské občanství, zatkla přímo na letišti u Paříže, a to v souvislosti s nedostatečným moderováním obsahu na jeho síti. Podle francouzských orgánů umožňuje obchod s drogami, pedofilní trestnou činnost a podvody. Právě absence jakýchkoliv omezení je přitom to, na čem si Durov zakládá, říká ve Výtahu Respektu Ondřej Kundra: „Je to libertarián, člověk, který zastává absolutní svobodu všeho. Svoboda je ale spojena se zodpovědností a Durov něco takového neuznává. Na Telegramu jsou dnes všichni, je to nejrozšířenější síť v postsovětském světě, jsou tam představitelé ruské politiky, západní politiky, ukrajinští politici, ruští i ukrajinští vojáci. Často slouží dobře, ale pak je tu její temná strana, která souvisí právě s Durovovým libertariánstvím a absolutní svobodou." Jak by případ zakladatele Telegramu mohl změnit svět sociálních sítí? A jaký vztah má vůbec Durov s Ruskem?