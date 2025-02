Firma DeepSeek mění poměr sil v souboji velmocí. Co umí čínská umělá inteligence?

„Je to poprvé v historii, co se neamerický model dostal v měření výkonnosti umělé inteligence na světovou špičku. To je revoluční věc, která nastolila novou geopolitickou situaci,“ říká o nové umělé inteligenci čínské společnosti DeepSeek Stanislav Fort, který v minulosti pracoval ve firmách Google Deepmind nebo Anthropic. V čem vyniká a jak se čínským vědcům podařilo vyvinout tak výkonný model s nižším množství nejmodernějších čipů? A co to znamená pro firmy, které ve vývoji AI zaspaly? Nejen o tom uslyšíte ve Výtahu Respektu.