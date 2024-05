Fico je autoritou i svorníkem koalice. Jeho delší absence může vést až k rezignaci vlády

"Ze sociologického hlediska je nepředstavitelné, že by se společnost uklidnila a snížila se polarizace bez toho, aby v tom sehráli roli politici. Z výzkumů víme, že politické elity sehrávají klíčovou úlohu jako posilovatelé společenské polarizace a frustrace," podotýká sociolog a publicista Dominik Želinský ze Slovenské akademie věd. Kdo může v tomto procesu nejvíce pomoct? Jaká je situace ve vládní koalici po útoku na hlavního mediátora mezi nespokojenými partnery v kabinetu? Jaké hlavní výklady atentátu a jeho příčin momentálně převládají? Co podstatného víme a nevíme o střelci a co útok vyjevil o slovenské politice a společnosti? Nejen o tom uslyšíte v podcastu týdeníku Respekt. Rozhovor vedl Štěpán Sedláček. Čtěte také: Komentář: Slovenský premiér postřelen, koaliční partneři slibují „politickou válku“, Pátrání: Jak se střelec na Fica dostal ke krajně pravicovým brancům, Komentář: Kdo nese vinu za tu šílenou nenávist? To teď není důležité