Evropské volby potvrzují, že Babiš sází na populismus a SPOLU na Antibabiše

Něco, co místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová označuje jako hybridní útok ze strany koalice SPOLU, by se dalo označit jednoduše jako antikampaň. ODS, KDU-ČSL a TOP09 totiž využili toho, že si opoziční hnutí nezaregistrovalo doménu s heslem své kampaně k volbám do Evropského parlamentu, a namísto "Česko, pro tebe všecko" vložili na web slova "Rusko, pro tebe všecko". Na tvářích předsedy Andreje Babiše a jedničky na kandidátce jeho hnutí Kláry Dostálové navíc koalice vyměnila českou vlajku za ruskou. Do věci se vložil i prezident Petr Pavel, který zkritizoval ANO za předvolební výroky, které podněcují k protiukrajinským náladám, ale také SPOLU za to, že z opozičního hnutí dělá zastánce ruských zájmů. Může zapojení hlavy státu změnit rétoriku v kampaních do Evropského parlamentu? Opravdu je možné Andreje Babiše označit za proruského? A co SPOLU negativní kampaní vůči jeho hnutí sleduje? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Ondřej Kudra.