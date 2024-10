Evropa už není mentálně ve válce s Ruskem. Její pomoc Ukrajině ochabuje

„Na začátku invaze mělo Rusko nějaký plán, který selhal. Na internetu se tehdy lidé vysmívali, jak je jejich armáda neschopná. Ale za poslední dva roky vidíme, že ruská armáda se učí a reaguje na potřeby, které má na frontě. Dokáže je zaplnit, protože má ohromný lidský i materiální potenciál. A my v Evropě stále koukáme a čekáme, co Rusko udělá. Zůstáváme v reakční pozici a taháme za kratší konec. Půl roku nám trvá, než odhlasujeme pomoc, kterou Ukrajina potřebola před těmi šesti měsíci,“ říká analytik Adam Sybera, který se přestěhoval z Česka na Ukrajinu, kde pracuje pro server The Kyiv Independent. V podcastovém rozhovoru s Ondřejem Kundrou dále mimo jiné uslyšíte o tom, jak Adam Sybera hodnotí limity západní pomoci Ukrajině, změny v oligarchickém prostředí a další vývoj situace na frontě.