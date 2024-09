Čaputová: Svoboda je esencí kultury. Její označování slovenskými totemy svědčí o nízkém sebevědomí vlády

Je to unikátní pohled do nejvyšších pater politiky, ale především do světa člověka, který se musí vypořádávat s těžkými soukromými i politickými situacemi. Je v nich proto silně zastoupen rozměr, který je zajímavý a mnohdy inspirující i pro lidi, kteří se politikou jinak tolik nezabývají. Řeč je o knižním rozhovoru šéfredaktora týdeníku Respekt se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Jak se začal odvíjet příběh knihy v Brně? Proč se rozhodli namluvit její audioverzi? Jak oba hodnotí kulturní politiku vlády Roberta Fica i vztahy mezi oběma státy a poslání politiků. Nejen o tom debatovali v Mahenové divadle. Otázky jim kladl šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný.