Boj o polská veřejnoprávní média: končí Kaczyńského groteskní propaganda

Nová polská vláda premiéra Donalda Tuska přebírá veřejnoprávní média, která doteď sloužila k propagandě strany Právo a spravedlnost. Momentálně tamní televize, rozhlas a státní tisková agentura fungují v nouzovém režimu, tedy takzvané likvidaci. Ministr kultury Bartlomiej Sienkiewicz je do ní poslal v reakci na veto zákona o rozpočtu na příští rok, které před pár dny vydal prezident Andrzej Duda. Byl na to Tuskův kabinet připraven? Co vlastně fungování médií v likvidaci znamená v praxi? A jak se s novou vládou mění polská veřejnoprávní média? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Tomáš Brolík.