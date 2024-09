Ústavní soud pootevřel dveře k porodním domům mimo nemocnice

„Ústavní soud vyjasnil situaci. Porodní asistentkám to rozhodně usnadní život, protože už se nemusí bát pokuty. A možná to i pootevírá cestu kE vzniku tzv. porodních domů, které by fungovaly mimo nemocnice,“ říká zástupce šéfredaktora Tomáš Brolík. Jaké jsou další důsledky přelomového verdiktu a jaká úskalí přetrvávají? Nejen o tom mluví Tomáš Brolík. Přečíst si můžete také článek: Kdy se začnou Češky těšit do porodnice