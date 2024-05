AI komunikuje: Film Her o vztahu s umělou inteligencí se blíží skutečnosti

Povypráví pohádku, vypočítá příklad nebo si s Vámi prostě jen tak popovídá. Takové jsou dovednosti nového modelu generativní umělé inteligence od společnosti OpenAI, a to GPT-4o. „Sam Altman (ředitel OpenAI) v den zveřejnění napsal v jednom příspěvku jediné slovo, a to sice 'Her', odkazující na film o vztahu muže s umělou inteligencí, se kterou si povídá hlasem. A vypadá to, že po deseti letech od toho filmu umělá inteligence začíná připomínat takové možnosti," říká ve Výtahu Respektu Štěpán Sedláček s tím, že OpenAI představila novinku jen den před plánovanou konferencí svého největšího konkurenta, tedy Googlu, který záhy přišel se svojí vylepšenou AI, kdy se uživatelům při vyhledávání automaticky objeví kromě běžných odkazů i odpověď na otázku. V tomto případě jde o nejzásadnější změnu od založení společnosti. Má to ale i svá rizika. Jaká to jsou? A jak se tak významný vývoj umělé inteligence může dotknout například médií?