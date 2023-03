Teď už se Ukrajinci Krymu nevzdají. Vidí v něm zdroj další ruské invaze

"Do 24. února 2022 by se našla velká část ukrajinské společnosti, která by nebyla proti tomu, aby Ukrajina byla bez Krymu i části Donbasu. Ale teď už by jakýkoliv takový ústupek vyvolal velké protestní hnutí... Ukrajina i její politické vedení je přesvědčené, že pokud by Rusko zůstalo na Krymu, tak bychom za chvíli měli další válku," říká ukrajinistka Lenka Víchová. Kdy čekat další ofenzivu? Jak a proč panuje zkreslený pohled na Ukrajinu? Jak válka proměňuje ukrajinskou společnost? I o tom mluví v podcastové sérii (Ne)bezpečí týdeníku Respekt s Ondřejem Kundrou.