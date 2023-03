Střídání stráží na Hradě aneb Jak Zeman nezničil Respekt

Jak vypadalo uvedení nové nové hlavy státu do funkce na Pražském hradě z pohledu Erika Taberyho? Co číst mezi řádky inauguračního projevu Petra Pavla? Jaké politické nástrahy ho čekají v prvních týdnech? Jak vychází on i jeho okolí z kritického hodnocení novinářů? A jak se stalo, že Miloš Zeman chtěl zničit týdeník Respekt. I o tom uslyšíte v podcastu od šéfredaktora Erika Taberyho. Moderuje Štěpán Sedláček. Čtěte také: Vnímáme pozici prezidenta a jeho manželky jako službu vám všem