Vnímáme pozici prezidenta a jeho manželky jako službu vám všem

Součástí čtvrteční inaugurace Petra Pavla bylo oproti minulosti několik novinek. Jednou z hlavních byla jeho účast na podvečerním duchovním obřadu Te Deum ve Svatovítské katedrále. V minulosti ho sice nechal sloužit při svém druhém zvolení i Miloš Zeman, ale měl ho na starosti jen katolický kardinál Dominik Duka. Pavel zvolil jiný, ekumenický model, kterého se účastnili představitelé katolické, evangelické i židovské církve.

„Říkal jsem si, je to prezident, do kterého si vkládáš nějaké naděje, takže je na místě židovskou obec reprezentovat. Ačkoliv je to tam, kam obvykle nechodím,“ popsal Respektu svoji účast na bohoslužbě vrchní zemský rabín Karol Sidon.