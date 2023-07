Vítězství, které nic nezmění

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Začátek července je pro novinařinu vždycky složité období – čtenáři se alespoň na chvíli přesouvají do letního módu, vše se zpomalí a motivace číst si o vážných věcech klesá. Přesto by vám jedna důležitá zpráva neměla ujít, zvlášť pokud vás zajímá, co se děje v právním světě. Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku minulý týden rozhodl ve prospěch polského soudce Igora Tuleyi, jenž patří ke známým kritikům justičních reforem prosazovaných polskou vládou národních konzervativců a který byl v roce 2018 suspendován na více než dva roky.

Právě kvůli jeho kritice reforem se na něj polská exekutiva zaměřila a zbavila ho soudcovské imunity chránící před trestním postihem. Posléze ho dnes už zaniklá disciplinární komora nejvyššího soudu zbavila soudcovské funkce. Prokuratura chtěla následně Tuleyu stíhat za to, že v roce 2017 umožnil médiím účastnit se soudního stání, které se týkalo sporného jednání parlamentní většiny, bez menšinové opozice. Důvod? Měl překročit své pravomoci. Dnes už Tuleya znovu působí jako soudce, umožnil mu to rozhodnutím polský nejvyšší soud.

Nicméně závěrečný verdikt ESLP přišel až nyní. Podle soudu pozastavením činnosti Tuleyovi Polsko porušilo několik článků Evropské úmluvy o lidských právech. Soud rovněž konstatoval, že pro opatření vůči soudci neexistoval žádný právní základ. Polský soudce odchází také s odškodněním ve výši 30 tisíc zlotých (přes 166 tisíc Kč) a náhrady nákladů na jeho právní zastoupení.

Není to však jen rozhodnutí o osudu jednoho soudce. Jeho výhra dokládá, že Evropský soud pro lidská práva nepovažuje polskou vládou nastavené kárné řízení se soudci za souladné s právním státem. Podle verdiktu tato kárná komora, která rozhodla o zbavení soudcovského taláru, „není nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem“ – nezajišťuje mimo jiné právo na spravedlivý proces. Na Evropském soudu pro lidská práva podle tiskové zprávy nyní leží 397 stížností, které se týkají podobné věci; tedy otázky, jestli kárné řízení a reorganizace polské justice pod taktovkou PiS splňuje požadavky na právní stát.

Igor Tuleya tedy vyhrál a jeho kolegové se možná dočkají brzy stejného závěru. Nicméně z reakcí vládní většiny to nevypadá, že se na polském přístupu cokoliv změnilo. Náměstek polského ministra spravedlnosti Sebastian Kaleta věc komentoval tak, že „rozhodnutí naštěstí není v žádném případě právně závazné“ - a citoval verdikt polského ústavního soudu, který popřel pravomoc ESLP ve věci polských soudních reforem.

