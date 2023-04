Polsko-ukrajinská obilná anabáze: stačilo vyměnit papír s nápisem technický za potravinářský

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

V posledních týdnech Polskem otřásalo zjištění, že v zemi je až přespříliš ukrajinského obilí. Mělo zemí jen projet k Baltskému a Severnímu moři, aby se ulevilo světovým trhům a ukrajinským zemědělcům, jenže v Polsku zůstalo. Světovými trhy nehnulo a tamním zemědělcům přitížilo. Levné ukrajinské plodiny srazily ceny a polští zemědělci si stěžovali, že přijdou na hůl.

Celá věc došla rozuzlení a jednoho pozoruhodného zákrutu. Dovoz ukrajinského obilí do Polska skončí, dohodli se ministři zemědělství obou zemí. Respektive polská vláda se dušuje, že přípustný bude už jen a pouze tranzit - což ale platilo i doposud.

Za druhé se potvrdily obavy hygieniků, že to byly nejen zisky zemědělců, kdo byl v ohrožení, ale i zdraví zvířat a lidí. Ukrajinské obilí bylo na polských hranicích deklarované buď jako potravinářské (určené do potravin a krmiv) nebo technické (určené do bioplynek a na výrobu pelet). Na to technické jsou kladené mnohem menší nároky, co se týče skladování a kvality. Polský stát nejspíš ani neví ani, kolik zboží z Ukrajiny přijelo, kolik skutečně opustilo zemi a dojelo do přístavů a kolik importéři zboží naopak načerno prodali na místním trhu. Vzhledem k tomu se tak nabízí otázka: Nemíchalo se náhodou technické obilí s potravinářským, aby se černé zisky ještě zvýšily?

A jak zjistil list Rzeczpospolita, skutečně se to dělo. Obilí, které přejelo hranice jako “technické”, se jednoduchou výměnou papírů změnilo v “potravinářské” - a importéři jej prodali mlýnům, které z něho vyráběly zvířecí krmiva. To je problém, neboť technické obilí mohlo být plesnivé, kontaminované pesticidy nebo jinak znečištěné. Není nicméně známo, že by z něho někdo přímo pekl housky.

Jednoduchý trik - výměna papíru s nápisem technické za papír s nápisem potravinářský - byl možný proto, že samy polské inspekční agentury se nechaly napálit. Nic jako “technické” obilí ve skutečnosti neexistuje, respektive polské úřady ho neznají. Vymysleli jej importéři ukrajinského obilí. Ve spěchu a chvatu loňského jara, kdy dohoda o transportu obilí vznikala, na tuhle hru polští úředníci přistoupili a teď se zpětně mohou jen divit. Celou věcí se zabývá polská prokuratura, vyšetřuje minimálně čtyři případy, kdy mlýn koupil nevyhovující obilí a umlel z něho krmivo.

Každé podobné zjištění trochu víc trápí současnou vládu kolem strany Právo a spravedlnost (PiS). Celá patálie jde v očích Poláků na její vrub, ale nepůsobí nevraživost vůči Ukrajincům. Podle průzkumů si i nyní myslí osmdesát procent Poláků, že vztahy s Ukrajinou jsou dobré a je to tak správně - a z obilných problémů viní svou vládu. Podle aktuální sondy jsou to necelé dvě třetiny lidí.

Předchozí vydání najdete na webu respekt.cz v rubrikách Informační servis a Newsletter