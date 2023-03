Influencer Tate je ve vazbě, ale dál královsky vydělává a šíří nebezpečný obsah

Bývalý profesionální kickboxer, influencer a podnikatel Andrew Tate je už třetí měsíc ve vazbě v Rumunsku. Tamní úřady jej podezírají, že se v zemi dopustil několika velmi vážných trestných činů včetně znásilnění či obchodu s lidmi. Na jeho situaci je jednak pozoruhodné, jak rychle se z propagátora nadřazeného mužství stala ublížená fňukna, která si na Twitteru - zřejmě prostřednictvím svého týmu - neustále stěžuje. Třeba na to, že se ho Rumuni “pokoušejí zlomit” mimo jiné tak, že ho umístili na samotku a na cele má šváby.

O úrovni rumunských vazebních věznic netřeba mít iluze a kritizují je nakonec i evropské instituce, nicméně od údajného alfa samce ze všech alfa samců nejtvrdšího bychom přece jen čekali větší výdrž. Třeba takovou, kterou prokázaly ženy vězněné roky za děsivých podmínek v nacistických a komunistických lágrech. Jako tolik jiných misogynů před ním Tate zkrátka výrazně zaostává za ženami, jimiž tolik pohrdá.

Ještě pozoruhodnější je ale něco jiného. Přestože je Tate od loňského prosince ve vazbě a loni v srpnu byl rovněž vykázán z většiny mainstreamových sociálních sítí, jeho sexistická, homofobní a rasistická videa a další obsah se dál masově šíří. Sama na ně opakovaně narážím třeba na Instagramu. A šíří se tak masově, až to vede zástupy uživatelů (třeba na platformě Reddit) k debatám, jak tento obsah zablokovat či omezit. A k otázce, jak je vůbec možné, že se Tatovu nenávistnému světonázoru stále tak daří.

Odpověď na tuto záhadu se skrývá v obchodním modelu Tatem založeného on-line kurzu, na kterém slibuje účastníky naučit, jak pohodlně vydělat hromady peněz bez nutnosti docházet do běžné práce. Kurz se jmenuje Hustler´s university, což neznamená Hustlerova univerzita, jak nedávno psal jeden český deník, ale spíše jakási škola pro podnikavce. V průběhu let ji Tate několikrát zavřel, ale vždy zase znovu otevřel.

Škola funguje jako pyramidové schéma - stávající studenti obdrží polovinu měsíčního poplatku ve výši necelých padesáti dolarů od studentů nových, které sami získají. S touto vidinou - a za pomocí algoritmů, které mají rády konflikt a kontroverze - tedy stovky a tisíce studentů kurzu dál rozšiřují Tateova videa, kde kupříkladu mluví o ženách jako o majetku, který je nutné držet v absolutní podřízenosti.

Podle britského deníku The Independent, jehož reportér se letos v lednu na kurz přihlásil, má škola aktuálně 200 tisíc studentů. Není to obtížná matematika. I kdyby se do pyramidy zapojil jen zlomek z nich, pořád jde o ohromnou masu lidí. A pokud jsou čísla o počtech studentů reálná, vydělává Tate bezmála deset milionů dolarů měsíčně. Aniž by tedy hnul prstem, jeho “poselství” se dál šíří a ještě mu vydělává ohromné peníze. Jeden z programů mj. muže učí, jak získat ženy k tomu, aby pro ně vydělávaly peníze výrobou erotického a pornografického obsahu na internetu. Pod názvem Pimpin´ Hoes Degree (PHD) z nich de facto vyrábí to, co slibuje název - pasáky (pimps).

Jsme tak svědky situace dobře známé ze světa hoaxů a dezinformací, kde se jak v českém, tak světovém kontextu pohybuje mnoho lidí, kteří chtějí hlavně vydělat. Ať to jsou čeští dezinformátoři zatížení exekucemi, makedonští studenti, kteří před americkými volbami v roce 2016 vyráběli masově sdílené fake news o Hillary Clinton, a pomohli tak Donaldu Trumpovi do Bílého domu, nebo naposled americká televizní stanice Fox New, na níž aktuálně vychází najevo, že vědomě šířila nesmysly ze strachu z odlivu diváků a inzerentů.

Problém je v tom, že někdo si v klidu a z vazby mastí kapsu, ale lži či nenávist, které pro vlastní obohacení šíří, mají reálný dopad. V případě Tatea se množí zprávy z řady zemí o tom, že jeho pohled na svět a ženy přebírají mladí muži. A to je něco, čemu bychom měli věnovat zvýšenou pozornost.

