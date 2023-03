Fox News, dolary a pravda

Kdo kdy toužil stát se na chvíli malinkou muškou a nenápadně se uvelebit v místnosti, kde se odehrává něco dramatického, právě teď může. Alespoň obrazně. Probíhající soud s americkou televizí Fox News totiž nabízí unikátní pohled do útrob fungování jednoho z nejvlivnějších hráčů na tamní politické scéně. Interní e-maily, esemesky, soukromé konverzace, to vše soudu a potažmo veřejnosti předkládá firma Dominion, která televizi žaluje za poškození pověsti. Dominion vyrábí přístroje pro sčítání volebních hlasů a po prezidentských volbách v roce 2020 se stala terčem konspirací, že skrze tajný algoritmus ubírala hlasy Donaldu Trumpovi. A byla to právě Fox News, jedna z nejsledovanějších televizí v USA, kdo jim dával patřičného sluchu.

Jak nyní vychází najevo (alespoň na základě žaloby), lidé ve vedení Fox News vesměs věděli, že jde o nesmysly. Báli se ale, že když to řeknou, naštvaní voliči Trumpa masově utečou jinam. „Je to neřízená střela, úplný blázen,“ psal například soukromě Tucker Carlson, jedna z hlavních hvězd Foxu, o Trumpově právničce Sidney Powell, která šířila konspirace o volebních přístrojích. Na televizních obrazovkách ale nikdo nikdy nic takového neřekl. „Naši moderátoři si také myslí, že je to nesmysl. Musíme být ale opatrní, abychom nenaštvali diváky,“ psala generální ředitelka v e-mailu šéfredaktorce. Sám majitel Foxu, 91letý Rupert Murdoch, u soudu uvedl, že televize nechtěla stranit ani demokratům, ani republikánům. „Není to ani modré, ani červené, ale zelené,“ řekl s odkazem na barvu amerických dolarů. Tedy nešlo o ideologii, ale o peníze. A televize se děsila, že nic jiného Trumpovi voliči nebudou chtít slyšet.