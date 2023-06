Amy Schumer: Manželství znamená najít si někoho, kdo vás může vystát

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Stand-up týdne

„Tome, najeď na můj hrb,“ vyzývá americká komička Amy Schumer jednoho z kameramanů svého nového stand-upu Emergency Contact (Nouzový kontakt, Netflix). Instrukci přiblížit část jejího těla dostane Tom během večera ještě několikrát. Z kraje je to tvář, když Schumer vtipkuje, že léta vyzývala ženy, aby svá těla přijímaly taková, jaká jsou. Ve chvíli, kdy překročila čtyřicítku, si ale nechala vyhladit obličej laserem. Koleno přijde na řadu, když mluví o dívkách, které od útlého věku znají „svůj správný úhel“ pro fotky na sociálních sítích. Pro ni je prý správný úhel jedině ten extrémní, kdy ji fotograf fotí z velké vzdálenosti.

Tělo a tělesnost byly vždy jejími tématy. Většinou ale mluvila bez zábran a podvratně o sexu - a přes něj o genderových rolích nebo o tom, co to vlastně znamená být vtipná žena. Její nejnovější tour se příznačně jmenuje Tour děvky (Whore Tour). Pro stand-up ale vybrala název odrážející to, kam ona i její humor posunuly mezi dvacítkou a čtyřicítkou, kdy se z dívky utržené ze řetězu stala matkou a manželkou.

Schumer si přitom vždycky dělala legraci sama ze sebe. A v tom pokračuje. I když teď se její vtipy točí kolem toho, že sex nemá nebo se mu vyhýbá, protože mít sex s vlastním manželem je divné – koneckonců je to rodina. Jeden z nejpovedenějších vtipů se týká čtveřice vdaných kamarádek, které manželům přiopilé jako vtip napsaly, že by s nimi chtěli mít sex po telefonu, a co z toho vzešlo. Což ocení hlavně lidé určitého věku. Věk je ostatně od začátku hlavním motivem, stejně jako stárnoucí ženské tělo.

Schumer ale nenaříká. Zviditelňuje tělo, které má společnost buď tendenci kontrolovat či přehlížet. Na jedné straně si utahuje z vlastní touhy po štíhlosti, kterou sabotuje její lenost. Na druhé mluví o vlastní hysterektomii i o tom, že trpí endometriózou, nemocí ženských reproduktivních orgánů. Přestože se týká 10 procent žen, vědci ji víceméně ignorovali, zatímco existuje viagra ve žvýkačce a sedm studií na penis lehce zakřivený doleva.

Nouzový kontakt je provokativní a prostopášný tak, aby to byl rozpoznatelný stand-up Amy Schumer. Zároveň je to příjemná hodina s vtipnou kamarádkou, která nabízí několik trefených pozorování dynamiky manželství a to, co znamená „být ženou“. Slabinou je, že recykluje některé starší vtipy. Schumer za sebou má pracovně vytížený rok a jako matka asi nemohla stihnout všechno. K tomu má dobrou pointu u odpovědi na otázku, jestli je dnes nebezpečné dělat humor. Není v první linii, nikdo na ni neútočí: „Moji lidé jsou jako já. Unavení.“ Jindřiška Bláhová

Album týdne

Během dojíždění mezi Londýnem a Liverpoolem se rodilo nové album Space Heavy, pod nímž je podepsaný britský písničkář a osobitý divnokytarista King Krule. Od chvíle, kdy v roce 2013 debutoval podomácku natočeným albem 6 Feet Beneath the Moon, na němž se mísily střípky post-punku, jazzu, hip-hopu a indie rocku s textařsky kousavým a pozorovatelsky přesným okem vypravěče, získal si Archy Marshall velmi oddané publikum.

A na čtvrtém albu tyto schopnosti dál prohlubuje. S tím, že pravidelné dojíždění z města do města mu dalo pocítit stav toho, co obnáší být „mezi“ - a právě vědomí meziprostorů různého typu se postupně otisklo do patnácti nových písní. „Vlakem na pobřeží, čtyři hodiny jednou týdně. V hospodském rohu, obklopen otrapy. Mluvili o násilí a rasistické policii… Tohle místo je zapomenuté historií,“ deklamuje ve finální uspávance Wednesday Overcast. Album se jen hemží podobnými výjevy odtržení od reality, existence ve vakuu či okamžiky, kdy jeden z dvojice spí, ovšem druhý je vzhůru a pokračuje dál v imaginárním rozhovoru – jako ve skladbě Seaforth. Distanci zase vyjadřuje písňová mikrokresba That Is My Life, That Is Yours.

King Krule na Space Heavy zůstává mistrem slovní zkratky a excentričnosti, která může připomínat solitéry od Syda Barretta přes Franka Zappu po Jima O’Rourkea. Skladby se přelévají jedna do druhé jako cesta krajinou; jsou tu i okamžiky, kdy jako by tempo bylo určováno drncáním pražců. A do toho se písničkář pokouší najít smysl v situacích, kdy už dávno není „tady“, ale ještě ani zdaleka není „tam“. Svou novinku Space Heavy naživo představí King Krule 27. října v pražském Fóru Karlín. Pavel Turek

Festival

Musí dovolená představovat útěk do dálek, nebo stačí zavítat do koutů své mysli a nemuset ani opustit práh vlastního domu? To je otázka, jež se prolíná celým programem třináctého ročníku multižánrového festivalu Luhovaný Vincent, jež se odehraje ve dnech 22. – 25. června v Luhačovicích. Na téma dovolené se návštěvníci budou moci podívat z mnoha úhlů pohledu a procítit ho skrze umělecká ztvárnění za hudebních, zvukových, divadelních či literárních doprovodů. Na terase městské plovárny se odehraje projekce filmu Aftersun, společně tu také vystoupí dvojice výrazných hudebnic, Adele Mede a Martyna Basta. Dojde ale třeba i na relaxační masáže, sběr svatojánských bylin nebo představení Vlez v les skupiny Feel The Universe Company, které přiblíží dobrodruhům všech věkových kategorií, jaké to je procházet se mechovými pěšinkami, dotýkat se zvířecích duší a splynout s jejich prostředím. tur

Sociální sítě

U amerických dětí do dvanácti let nevyhrává TikTok, ale YouTube. Popularitu kanálu ukázala nejnovější studie nazvaná U.S. Precise Advertiser Report: Kids (Zpráva pro zadavatele reklamy: Děti) společnosti Precise TV, které se zúčastnily dva tisíce rodin. Vyšlo najevo, že 9 z 10 dětí sleduje obsah na YouTube, zatímco na TikToku jsou to 4 z 10. Čínská síť dosáhla až na čtvrtou pozici v žebříčku popularity – před ní děti dávají ještě přednost streamování a hraní videoher. jb

Filmový festival

Festival v Karlových Varech oznámil další hosty. Přijede britský herec Ewan McGregor, představitel Obi-Wan Kenobiho ve franšíze Hvězdné války, který uvede svůj film Druhá šance (You Sing Loud, I Sing Louder). V dramatické road movie o putování otce a dcery, kteří k sobě hledají vztah během cesty ze San Diega do Nového Mexika a řeší dívčinu závislost, si zahrál s vlastní dcerou Clarou McGregor. Mezi hosty bude i švédská herečka Alicia Vikander, jejíž snímek Královnin gambit (Firebrand) přehlídku 30. června zahájí. Britský životopisný film o Kateřině Parr, šesté a poslední manželce Jindřicha VIII. soutěžil letos v Cannes.

Koncert

Postromantická skladba Arnolda Schönberga Písně z Gurre na motivy dánské ságy ze 14. století se 20. června vrátí po 102 letech na místo své české premiéry, do Státní opery. Představí ji tu obrovský hudební aparát čítající na 250 umělců, ve kterém spojí své síly Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Norský rozhlasový orchestr. Celou produkci bude řídit dirigent Petr Popelka, který byl shodou okolností předminulý týden jmenován šéfdirigentem Vídeňských symfoniků. Schönberg pracoval na této monumentální skladbě od roku 1900 s přestávkami jedenáct let a použil v ní jak 35 hudebních motivů, tak techniku Sprechgesangu. „Pokládám za nesmírně vzrušující, že ve stejné době, kdy Schönberg šokoval hudební svět skladbou Pierrot lunaire, ve které nastolil zcela nový hudebně estetický směr, promluvila v Písních z Gurre jeho hudba ještě naposledy jazykem vrcholného romantismu přelomu 19. a 20. století,“ říká k tomu Per Boye Hansen, umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery. Koncert je součástí projektu Musica non grata. tur

