Velká ruská prohra v Arménii
Garrigue: V arménských volbách vyhrál proevropský premiér
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Strana arménského premiéra Nikola Pašinjana zvítězila v nedělních volbách a země je tak o krok blíže Západu. Jeho středová strana Občanská smlouva získala polovinu hlasů, na druhém místě skončila proruská aliance Silná Arménie s 23 procenty. Další proruská strana Aliance Arménie doslala necelých 10 procent hlasů.
Pro malou kavkazskou zemi to byly první parlamentní volby od roku 2023, kdy třímilionová Arménie utrpěla drtivou vojenskou porážku od Ázerbájdžánu. Sousední země se přou o vzájemné exklávy už od rozpadu Sovětského svazu, jehož byly obě součástí. Největší z nich byl Náhorní Karabach, kde žila velká arménská menšina, Ázerbájdžán však místo dobyl a obyvatele vysídlil. Arménie prohrála i proto, že jí na pomoc nepřišlo Rusko, které bylo jejím tradičním spojencem, ale kvůli válce na Ukrajině nemělo dost kapacit.
Pro místní však konflikt rozhodně není u konce. V pohraničních oblastech vlají arménské vlajky a na pouličních lampách visí obrovské podobizny arménských vojáků i lídrů Náhorního Karabachu, kteří jsou stále drženi v ázerbájdžánském vězení. Místo odplaty a příprav na další válku, kdy by Arménie území dobyla zpět, však Pašinjan slibuje mír. A to se všemi dříve znesvářenými sousedy včetně Turecka. „Arménský lid hlasoval pro mír, regionální prosperitu a spolupráci,“ prohlásil znovuzvolený premiér.
Moskva z voleb takovou radost neměla. Rusko před volbami na zemi opět zaostřilo pozornost – hned několik z 19 kandidujících stran bylo otevřeně proruských, včetně konzervativní Prosperující Arménie vedené podnikatelem Gagikem Zarukjanem, která skončila na čtvrtém místě se ziskem čtyř procent hlasů. Podobně to platí pro zmíněné strany na druhém a třetím místě: Silnou Arménii vedenou rusko-arménským miliardářem Samvelem Karapetjanem a Alianci Arménie v čele s bývalým prezidentem Robertem Kočarjanem.
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