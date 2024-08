V pasti na popovém koncertě s režisérem Shyamalanem

Aniž bych chtěl příliš prozrazovat, zápletka je následující: na první pohled starostlivý otec v podání Joshe Hartnetta vyráží se svojí dcerou (Ariel Donoghue) na koncert popové star Lady Raven: hraje ji a původní repertoár zpívá Saleka Shyamalan, dcera režiséra. Brzy ale zjišťuje, že něco je tu jinak než na obvyklém koncertě v obří hale. Co to je, není v tuto chvíli podstatné, moji pozornost upoutalo hlavně to, jak trefně a výstižně Shyamalan zachytil událost, v níž má každý jinou míru zapojení a jinou roli.