V černé barvě do šedých časů

Darkwave v současnosti nezná hranice ani zeměpisné, ani komerční. Styl sám se přitom zrodil v polovině osmdesátých let na rozcestí mezi postpunkem, gotickým rockem a synthpopem. Klaustrofobická atmosféra, temná image, ale k tomu melodické refrény – to jsou ingredience, které charakterizovaly už debutovou desku nizozemských Clan of Xymox, kteří jsou považováni za zakladatele žánru, podobně jako kapela Malaria! ze Západního Berlína. Právě vedoucí osobnost Malarie!, hudebnice Gudrun Gut, podává v The Guardian velmi trefnou charakteristiku stylu, jenž bývá často osočovaný i milovaný za své chladné vyznění: „Vždy mě zajímal mozek a tělo,“ popisuje Gut. „Tělo pro nás zosobňovaly bicí, mozek byl syntezátor,“ dodává k charakteristickému nástrojovému obsazení.