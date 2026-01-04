Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Muž, který porazil fotbalovou hydru
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
1. 4. 20263 minuty

Úředníci našli, kde tečou peníze špatným směrem. Pak jejich oddělení zrušili

Litanie za zrušené oddělení revize výdajů na ministerstvu financí 

Filip Zelenka

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Často se ve veřejném prostoru objevuje nářek, že státní správa je neefektivní, podfinancovaná, že peníze směřují na špatné účely a že by už konečně měl přijít někdo, kdo to změní. Mnohdy se ale diskuse smrskne právě na podobné výkřiky – konkrétní příklady nikdo po ruce nemá, pochopit zvenčí státní správu je komplikované. Je to komplexní svět se svými pravidly a zákonitostmi. 

Proto byl pozitivní krok, že na ministerstvu financí vzniklo oddělení revize výdajů, které – jednoduše řečeno – hledalo na státních úřadech nesmyslnou nehospodárnost. Úředníci z resortu financí tímto způsobem třeba zjistili, že vyřídit jednu dotaci na ministerstvu kultury stojí v průměru 20 tisíc korun. Samo o sobě to není příliš nosná informace, ale když k tomu přidáme, že tito lidé v řadě případů rozhodují o dotacích do 50 tisíc korun, pravděpodobně zvedneme obočí – protože nedává příliš smysl, aby vyřízení stát přišlo skoro na polovinu výše podpory. 

Podobně úředníci ministerstva financí zkoumali státní aktivity v oblasti regionální politiky a výdajů na IT na jednotlivých ministerstvech. Například v oblasti státní podpory regionální politiky úředníci došli k závěru, že podpora paradoxně nesměřuje ke strukturálně postiženým regionům – Ústeckému, Karlovarskému ani Moravskoslezskému kraji. „Nedochází tedy ke koncentraci celkových investičních výdajů do regionů, které stát deklaruje jako podporované,“ konstatují úředníci v dokumentech. 

↓ INZERCE

Nicméně hledání nehospodárností je minulostí – úvodní kolo škrtů vlády Andreje Babiše znamená, že oddělení revize výdajů bylo od začátku roku zrušeno. Fungovalo jen necelé dva roky a další dokumenty už nepřidá. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články