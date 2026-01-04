Úředníci našli, kde tečou peníze špatným směrem. Pak jejich oddělení zrušili
Litanie za zrušené oddělení revize výdajů na ministerstvu financí
Často se ve veřejném prostoru objevuje nářek, že státní správa je neefektivní, podfinancovaná, že peníze směřují na špatné účely a že by už konečně měl přijít někdo, kdo to změní. Mnohdy se ale diskuse smrskne právě na podobné výkřiky – konkrétní příklady nikdo po ruce nemá, pochopit zvenčí státní správu je komplikované. Je to komplexní svět se svými pravidly a zákonitostmi.
Proto byl pozitivní krok, že na ministerstvu financí vzniklo oddělení revize výdajů, které – jednoduše řečeno – hledalo na státních úřadech nesmyslnou nehospodárnost. Úředníci z resortu financí tímto způsobem třeba zjistili, že vyřídit jednu dotaci na ministerstvu kultury stojí v průměru 20 tisíc korun. Samo o sobě to není příliš nosná informace, ale když k tomu přidáme, že tito lidé v řadě případů rozhodují o dotacích do 50 tisíc korun, pravděpodobně zvedneme obočí – protože nedává příliš smysl, aby vyřízení stát přišlo skoro na polovinu výše podpory.
Podobně úředníci ministerstva financí zkoumali státní aktivity v oblasti regionální politiky a výdajů na IT na jednotlivých ministerstvech. Například v oblasti státní podpory regionální politiky úředníci došli k závěru, že podpora paradoxně nesměřuje ke strukturálně postiženým regionům – Ústeckému, Karlovarskému ani Moravskoslezskému kraji. „Nedochází tedy ke koncentraci celkových investičních výdajů do regionů, které stát deklaruje jako podporované,“ konstatují úředníci v dokumentech.
Nicméně hledání nehospodárností je minulostí – úvodní kolo škrtů vlády Andreje Babiše znamená, že oddělení revize výdajů bylo od začátku roku zrušeno. Fungovalo jen necelé dva roky a další dokumenty už nepřidá.
