Tragédie i štěstí v Izraeli

Izraelci měli i důvod slavit, v jiný den se na svobodu dostalo šest rukojmí, což bylo nejvíc, co kdy Hamás najednou propustil. Některé věci nečekáte, nikdy by vás nenapadlo, že zrovna něco takového uvidíte. Mně se to stalo u hranic s Gazou, v místě, kde probíhal 7. října u kibucu Be'eri hudební festival Nova. Teroristé tam během pár hodin povraždili přes dvě stě šedesát lidí, další unesli. Na místě masakru je dnes pietní místo, každá rodina tu zanechala vzpomínku na svoji milovanou dceru nebo syna.