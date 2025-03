Určitě se s ním shledám. Musím. Tragické i šťastné příběhy lidí, které unesl Hamás 

Kolona čtyř sanitek s policejním doprovodem dorazila předminulý čtvrtek před Ústav soudního lékařství Abú Kábir na předměstí Tel Avivu přesně v jednu odpoledne. Z hraničního přechodu v Pásmu Gazy jim to sem trvalo tři hodiny, přičemž cestu lemovaly zástupy truchlících Izraelců. Příjezd sanitek s rakvemi bratrů Bibasových – v době úmrtí desetiměsíčního Kfira a čtyřletého Ariela – a boj o vydání těla jejich matky Širi byl nejsmutnějším dnem od 7. října 2023, kdy samopaly, kulomety a protitankovými střelami vyzbrojení teroristé Hamásu vtrhli z Pásma Gazy do Izraele a v kibucech poblíž hranice pozabíjeli 1175 lidí; dalších 251 včetně žen a malých dětí odvlekli do Gazy. Mezi nimi byla i rodina Bibasových a právě v zajetí zavraždění sourozenci Kfir a Ariel jsou nejmladší vydané oběti krvavého nájezdu.