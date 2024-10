Spolu a rovnocenně? Nebo bude ve staronové trojkoalici utlačovat ODS slábnoucí lidovce a TOP 09?

Jaká je budoucnost Spolu? Marek Výborný je předsedou lidovců a třetím důležitým dílem skládačky pro opětovné zformování trojkoalice Spolu do sněmovních voleb konaných v příštím roce. ODS a TOP 09 čekaly právě na sjezd lidovců a na to, zda tento krok ještě neohrozí zvolení některého z méně předvídatelných kandidátů. To se nestalo a oficiálnímu stvrzení společného postupu do voleb tak (skoro) nic nebrání.