Spása je ve verších

Úkrok stranou - pokud jste v úzkých, není nutné hledat víru v sobě nebo časy odletů na ruzyňském letišti (pokud z nějakého důvodů chcete kvůli Trumpovu vítězství emigrovat z Česka). Možná vám pomůže něco dosažitelnějšího a dostupnějšího, totiž poezie a básnění. Silvie Lauder vyrazila do středních škol, aby na vlastní oči viděla, jak se v učebnách daří slam poetry. Nejdřív jsme si mysleli, že to bude článek o něčem prostě jen zajímavém, případně o tom, jak nudné kurikulum (POEZIE) dostat do středoškolských hlav poutavě (SLAM, tedy skoro RAP a trochu STAND-UP). Poezie, jak se ukazuje, má mnohem větší sílu.