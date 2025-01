Sexy část je dobrá, tenis už tolik ne. Na Zlatých glóbech bodovala hudba z filmu Rivalové

Na Zlatých glóbech si vítěznou trofej v kategorii nejlepší původní hudba odnesla dvojice Trent Reznor a Atticus Ross za soundtrack pro film Rivalové. Porazili tak třeba zasloužilého Hanse Zimmera nebo v posledních letech k mezinárodní slávě stoupajícího Volkera Bertelmanna. Cenu jim předával zjevně potěšený Elton John. A zatímco Trent Reznor ji přijal beze slova, děkovnou řeč za oba pronesl Atticus Ross: „Rád bych poděkoval maestrovi, vizionářskému režisérovi a našemu příteli Lucovi Guadagninovi... Abych byl upřímný, vždycky jsme si mysleli, že nám zavolá se slovy: Nemůžete si to trochu ztlumit? Ale nikdy to neudělal. No a teď jsme tady.“