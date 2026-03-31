Schovat hračku, dočasně ohluchnout, když se má uklízet. Lhaní si osvojují už nejmenší děti
Britský výzkum ukazuje, že prvopočátky klamu lze sledovat ještě před prvními narozeninami
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Pokud by existovalo něco jako rodičovský rychlokurz o tom, jaké základní principy je potřeba dětem předat, pak by se kromě pravidel, že před jídlem si myjeme ruce a je slušné pozdravit, na jedné z prvních příček seznamu jistě objevilo: Lhát se nemá. Avšak jak ukazuje nový výzkum britských vědkyň, schopnost lhát a podvádět si děti osvojují už v době, kdy ještě neumí chodit ani mluvit.
Výzkumnice zpovídaly rodiče více než 750 dětí ve věku 0–47 měsíců z Velké Británie, Spojených států, Austrálie a Kanady. A zjistily, že lhaní na určité úrovni ovládá už čtvrtina desetiměsíčních kojenců, mezi sedmnáctiměsíčními batolaty je to polovina – a ve třech letech už jsou děti poměrně zkušenými a kreativními pohádkáři.
Předchozí výzkumy obvykle pohlížely na lhaní či podvod jako na sofistikovanou schopnost vyžadující rozvinuté jazykové dovednosti a porozumění tomu, jak funguje lidská mysl. Čerstvá data však ukazují, že k tomu, aby se děti pokoušely oklamat své okolí, nepotřebují řeč ovládat prakticky vůbec.
Někteří respondenti náznaky klamu a podvodu zaznamenali u svých potomků už v osmi měsících. U nejmenších dětí to může vypadat jako schovávání hraček nebo předstírání, že neslyší, co rodiče říkají.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu