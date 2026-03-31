Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Kladivo na rozhlas a televizi
31. 3. 20263 minuty

Schovat hračku, dočasně ohluchnout, když se má uklízet. Lhaní si osvojují už nejmenší děti

Britský výzkum ukazuje, že prvopočátky klamu lze sledovat ještě před prvními narozeninami

Markéta Plíhalová

Pokud by existovalo něco jako rodičovský rychlokurz o tom, jaké základní principy je potřeba dětem předat, pak by se kromě pravidel, že před jídlem si myjeme ruce a je slušné pozdravit, na jedné z prvních příček seznamu jistě objevilo: Lhát se nemá. Avšak jak ukazuje nový výzkum britských vědkyň, schopnost lhát a podvádět si děti osvojují už v době, kdy ještě neumí chodit ani mluvit.

Výzkumnice zpovídaly rodiče více než 750 dětí ve věku 0–47 měsíců z Velké Británie, Spojených států, Austrálie a Kanady. A zjistily, že lhaní na určité úrovni ovládá už čtvrtina desetiměsíčních kojenců, mezi sedmnáctiměsíčními batolaty je to polovina – a ve třech letech už jsou děti poměrně zkušenými a kreativními pohádkáři.

Předchozí výzkumy obvykle pohlížely na lhaní či podvod jako na sofistikovanou schopnost vyžadující rozvinuté jazykové dovednosti a porozumění tomu, jak funguje lidská mysl. Čerstvá data však ukazují, že k tomu, aby se děti pokoušely oklamat své okolí, nepotřebují řeč ovládat prakticky vůbec.

Někteří respondenti náznaky klamu a podvodu zaznamenali u svých potomků už v osmi měsících. U nejmenších dětí to může vypadat jako schovávání hraček nebo předstírání, že neslyší, co rodiče říkají. 

