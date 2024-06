R.E.M.: Bylo to dobré, někdy skvělé a celé to byla velká jízda

„Už by to nikdy nebylo tak dobrý,“ prohodil jednoznačně Peter Buck, když dostal otázku, proč se kapela R.E.M. rozhodně nedá znovu dohromady. Ať už na koncertní turné nebo na nahrávání nové desky. Čtveřice původních členů Michael Stipe, Mike Mills, Peter Buck a Bill Berry usedla minulý týden k rozhovoru s televizí CBS u příležitosti uvedení R.E.M. do Songwriters Hall of Fame. Během ceremoniálu odehráli alespoň akustickou verzi svého největšího hitu Losing My Religion – poprvé po sedmnácti letech.