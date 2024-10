PPF chce prý koupit největší polskou televizi. Poláci mají důvod k ostražitosti

V polských médiích se píše o domněnkách, že TVN, největší, nejdůležitější a po všech stránkách nejprestižnější televize v Polsku, je na prodej. A k těmto domněnkám patří i to, že americkým vlastníkům, firmě Warner Bros., poslala svou nabídku i česká PPF. Nebylo by na tom nic překvapivého. TVN je přesně ten typ podniku a Polsko je země, na které se PPF poslední roky soustředí a kam přesouvá těžiště svého podnikání. I když je to velká koupě, je zcela v možnostech české velkofirmy.