Playlist: O převratnosti heavy metalu a algoritmech, které zužují hudební rozhled

Heavy metal není dobrý žánr pro popisování milostných vztahů nebo sexu, ale jestli mu něco opravdu jde, je to propůjčit hlas těm, kteří se cítí být bezvýznamní, a dodat jim sílu a velikost. To je jeden z mnoha trefných postřehů, jež ve své přednášce nazvané What Is This That Stands Before Me? Heavy Metal And Modernism prezentoval John Doran, spoluzakladatel vlivného hudebního serveru The Quietus.