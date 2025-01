Píseň v Lynchově filmu nikdy nebyla zkratkou k lacinému pocitu

Článek s názvem The gig economy: ticket inflation is getting worse, so where does all the money go? mapuje trend drahých lístků na velké koncerty. Podle údajů Pollstaru celosvětově vzrostly průměrné ceny vstupenek jen v roce 2023 o 23 procent na částku zhruba 130 dolarů, což je – jak The Guardian doplňuje – desetinásobek hodinové mzdy v rámci životního minima.