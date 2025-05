Nová studie: Proč děti v Paříži jezdí do školy na kole a ty pražské autem

Zavřete oči a představte si, že vaše dítko jede samo do školy na kole. Vidíte ho, jak s aktovkou na zádech rychle a bezpečně dojede až do cíle a ještě se po ránu pěkně rozhýbe? Nebo vás jímá hrůza při představě, že ho za prvním rohem srazí auto? Troufám si odhadnout, že většina českých rodičů, obzvlášť z větších měst, bude spadat spíše do druhé kategorie.