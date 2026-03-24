Mobil jako dudlík: Třetina kojenců sleduje obrazovku víc než půl hodiny denně
Nový výzkum navrhl Desatero zdravého digitálního rodičovství
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
„Ty dnešní matky si pořád stěžují, jak jsou unavené, a přitom strčí dítěti do kočáru tablet a samy sjíždějí Instagram.“ Najít podobný příspěvek na libovolné sociální síti vám zabere odhadem třicet vteřin. Je samozřejmě možné, že ho jeho autor či autorka napsali na tlačítkovém telefonu či ještě lépe stolním počítači v půlhodinovém okně, které si pro každodenní využívání sociálních sítí vymezili a s přísností sobě vlastní ho nepřekročí ani o minutu. Posouzení toho, nakolik je takový scénář pravděpodobný, nechám na vás.
Pravdou je, že pokud jde o nadměrné využívání smartphonů a sociálních sítí, máslo na hlavě máme téměř všichni. A nová data agentury STEM sesbíraná pro spolek Zvedni hlavu a Nadaci O2 ukazují, že příhody o kojencích uhranutých displejem nejsou pouhými městskými legendami.
Třetina dětí ve věku mezi šesti a jedenácti měsíci má mobil, tablet či televizi před očima více než půl hodiny denně (přičemž u sedmi procent kojenců jde o více než dvě hodiny času). Čtvrtina takto malých dětí tráví před obrazovkou maximálně 30 minut denně, 45 procent se k ní vůbec nedostane. Když se posuneme o věkovou kategorii výše, vidíme, že celkem 41 procent batolat mezi prvními a druhými narozeninami sleduje obsah na mobilu, tabletu či televizi více než hodinu denně. Výzkumu, který proběhl formou on-line dotazování, se zúčastnila tisícovka rodičů dětí ve věku od šesti měsíců do pěti let.
Odborníci na dětský vývoj upozorňují, že popsaná míra sledování obrazovek je výrazně vyšší, než se u takto malých dětí doporučuje. Například podle předsedkyně Asociace klinických logopedů Barbory Richtrové by bylo ideální, kdyby děti do tří let na obrazovky nekoukaly vůbec, aby se nenarušil vývoj řeči a vyjadřovacích schopností. Ve věku od tří do šesti let pak odbornice doporučuje maximálně 40 minut denně. Sledovaný obsah by měl být klidný, pomalý, laskavý a rodič by se měl ideálně dívat společně se svým potomkem.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu