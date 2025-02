Mareček a Mireček to potřebují vysvětlit

To je častý omyl, který se objevuje u pojmu „mansplaining“ vycházejícího z anglického man explains – tedy muž vysvětluje. Nejde jen o to, že na poučované straně je žena a na poučující se nachází muž, jde o celkový kontext. V jakém vzájemném vztahu diskutující jsou a zda je na tom povaha daného vztahu založena, zda bylo vysvětlení a poučení explicitně vyžádáno. A především, jestli má poučující znalosti a zkušenosti, kterými poučovaná nedisponuje. Například novinářská profese je založena na tom, že mi neustále někdo – a často muži – něco vysvětluje, což je v pořádku, protože jsem o to požádala.