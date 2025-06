U polských prezidentských voleb (nejpíš) podváděla vítězná opozice víc, než jsme věděli

Takto chybně přepsaných hlasů byly řádově stovky. Nawrocki porazil svého soka Rafała Trzaskowského o více než tři sta tisíc hlasů, o ovlivnění výsledku nemůže být řeč. Ale ač je v Polsku volebních komisí přes třicet jedna tisíc, je to velmi podivná a na místní poměry nezvyklá chyba. V zásadě jediným opravdu podstatným úkolem šéfa komise je výsledky dobře zapsat a poslat do ústředí. Ve dvou případech byla ve prospěch Trzaskowského, ale v jedenácti ve prospěch Nawrockého. To na podezřelosti celé věci ještě přidalo.