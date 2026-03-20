Archiv vydání
20. 3. 20263 minuty

Klempíř je v obklíčení, trpělivost dochází Babišovi, SPD i umělcům

Zákon o zrušení poplatků pro rozhlas a televizi ho může zachránit před odvoláním

Kristýna Jelínková
František Trojan

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Důvodů k nervozitě má a hned několik. Kýve se pod ním židle, ale ministr kultury Oto Klempíř na sobě nervozitu aspoň na první pohled nedává znát. Z jedné strany čelí tlaku koaličních partnerů, aby spěchal s rušením poplatků pro veřejnoprávní média, ze strany druhé proti němu v ulicích protestují umělci, kterým vadí jeho škrty. Přesto si na své sociální sítě přidává usměvavá selfie s dalšími politiky, točí uvolněná videa, ve kterých přeje ministerské kolegyni k narozeninám, a kolegy ve sněmovně zdraví suverénně „placákem“.

S dosavadním výkonem ministra kultury není spokojen ani ten, na kom jeho budoucnost opravdu závisí: Andrej Babiš. Podle zdrojů z okolí kabinetu mu vadí zejména jeho tempo a pracovní nasazení, ale i otevřené napětí mezi úřadem a známými herci. Obává se, že by to mohlo negativně dopadnout na voličskou základnu hnutí ANO.

Nelibost vůči Klempířovi vnímají i Motoristé sobě, za které na ministerstvu zasedl. Podle zdrojů redakce je strana poměrně nervózní a připravuje se i na variantu, že Babišova naštvanost přeroste až v to, že po koaličních partnerech bude žádat jeho odvolání. Strana má už připravené záložní varianty, ale chce se jim vyhnout i kvůli personální nouzi.

↓ INZERCE

Spolustraníci tak Klempířovi silně doporučují, aby začal pracovat na něčem hmatatelném. Nabízí se dokončení zmíněné legislativy, která má změnit financování veřejnoprávních médií. Ministerstvo kultury, jež to má v gesci, však paradoxně připadlo právě Motoristům, kteří před volbami rušení poplatků odmítali.

