13. 11. 20256 minut

Garrigue: Korupční skandál na Ukrajině - Japonská policie vs. medvědi - Konec platební neschopnosti

Nejdelší americký shutdown skončil. Kdo z něj vyšel jako vítěz?

Magdaléna Fajtová
Dominika Perlínová

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Washingtonu.

V USA skončil historicky nejdelší shutdown – tedy platební neschopnost americké vlády. Trval 43 dní. Od 1. října nedostalo jeden a čtvrt milionu federálních zaměstnanců plat. Dalších 650 tisíc muselo nastoupit na nucenou neplacenou dovolenou, asi čtyři tisíce rovnou dostaly výpověď. Nejchudší Američané po tuto dobu nedostali potravinovou pomoc v hodnotě asi čtyř miliard dolarů. Dočasný výpadek financí všech zmíněných skupin snížil kupní sílu milionů lidí – podle odhadu kongresového rozpočtového výboru shutdown srazí ve čtvrtém čtvrtletí ekonomiku přibližně o 1,5 procentního bodu. Jak z jednání o ukončení nejdelšího shutdownu v historii vychází Demokratická strana? A jak prezident Donald Trump? Téma pro Dominiku Perlínovou a newsletter Garrigue. Nejdříve ale tradiční přehled dění ve světě:

