Michal Horáček
18 článků
Erik Tabery29. 9. 2018
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Politika15 minut
Šílené rozhodnutí
Proč jdou do toho a jakou cestu na Pražský hrad volí
Ondřej Kundra, Jiří Nádoba, foto: Milan Jaroš11. 11. 2017
Politika13 minut
Michal Horáček: Můj příběh je dobrý
Má v boji o prezidenta nového konkurenta, ale strategii nemění: pilně objíždí republiku
Ondřej Kundra, Jiří Nádoba, foto: Milan Jaroš1. 4. 2017
Agenda5 minut
Cítíme znepokojení
Kroky Miloše Zemana po dlouhé době rozhýbaly tuzemskou veřejnost. A je tu první prezidentský kandidát.
Tomáš Brolík, foto: Milan Jaroš5. 11. 2016